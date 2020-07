Annalisa Menin, rinascere a New York (Di sabato 4 luglio 2020) Chi mi conosce o mi segue lo sa. Amo New York, ancora prima che ci incontrassimo di persona. È stato un amore matto e disperatissimo nato, cresciuto ed alimentato da film cult come 1999 fuga da NY, C’era una volta in America, Harry ti presento Sally, o serie tv come Friends. Alicia Keys e il suo Empire state of mind mi fa da colonna sonora ogni volta che voglio darmi la carica prima di affrontare situazioni importanti oppure ho bisogno di cantare a squarciagola per tirare fuori le emozioni. Questa premessa è importante per farvi capire come la mia strada e quella di Annalisa Menin si siano incontrate. Lei aveva una pagina Facebook dal titolo stuzzicante, Il mio ultimo anno a New York, che rimandava ad un blog, dove raccontava le sue avventure nella Grande Mela e soprattutto poneva ai suoi lettori questa domanda: “Che faccio, rimango o torno in ... Leggi su dilei

