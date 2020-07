Almanacco del 04-07-2020 ore 07:30 (Di sabato 4 luglio 2020) Almanacco del giorno e siamo arrivati a sabato 4 luglio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Santa Elisabetta Elisabetta del Greco Lisa e l’adattamento del nome ebraico elisheva il significato più probabile Il Signore è giuramento auguri nati questi Oggi sono nati questi oggi Giuseppe Garibaldi Gina Lollobrigida Enrico Bertolino E noi invece gli auguri auguri auguri Lodi lodi lodi Come diceva una volta il comitato vero insomma non è solo una volta perché non ci piace oggi perderci vero nel nostro Almanacco quotidiano lo vogliamo fare anche i nostri very important Peoplecosì quindi tantissimi auguri in particolare a Lorenzo Buona giornata a te e buona giornata veramente lui che fa gli auguri Tantissimi auguri anche a Ludovica e allora il nostro viaggio nel tempo 4 luglio 1776 delegati di tutte le colonie d’America provano ... Leggi su romadailynews

GROSSETO – Sabato 4 luglio, sant’Elisabetta del Portogallo regina, Giorno dell’indipendenza americana, il sole sorge alle 5.40 e tramonta alle 20.58. Accadeva oggi: 993 – Viene canonizzato Sant’Ulrico ...

