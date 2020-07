Week end 4-5 luglio a Firenze e in Toscana: musei gratis, spettacoli, eventi (Di sabato 4 luglio 2020) La Domenica Metropolitana, la Traviata alla Limonaia di Villa Strozzi, le arene cinema e gli spazi estivi, l'Estate fiesolana, la Fiera antiquaria ad Arezzo Leggi su firenzepost

WeCinema : Week end al cinema: segnaliamo il ritorno di un autore già di culto come Xavier Dolan con 'Matthias & Maxime'. 'L’a… - FcInterNewsit : Kicker - Inter-Hakimi, la fumata bianca nel week-end. Nelle casse del Real Madrid 45 milioni di euro più bonus - CacciaDominioni : RT @kattolikamente: È la città più violenta degli Stati Uniti. È democratica e limita la vendita delle armi. Il suo sindaco è una donna ner… - FirenzePost : Week end 4-5 luglio a Firenze e in Toscana: musei gratis, spettacoli, eventi - FilippoGiov : RT @kattolikamente: È la città più violenta degli Stati Uniti. È democratica e limita la vendita delle armi. Il suo sindaco è una donna ner… -

Ultime Notizie dalla rete : Week end

Da quando Fillippide, più di due millenni or sono, compì l’eroica traversata da Maratona ad Atene, lo SPORT internazionale ha fatto tanto in termini di integrazione, facendosi veicolo di VALORI, di PA ...Al via dal 4 luglio fino al 18 settembre, la seconda edizione di “Liberi dentro – Eduradio”, la trasmissione che si rivolge in contemporanea alla cittadinanza e al carcere. In onda ogni week end, il s ...