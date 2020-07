Juventus-Torino, Longo: “Contro la Juve con testa e cuore” (Di sabato 4 luglio 2020) "Il derby è una partita di cartello: siamo molto concentrati, è molto importante ed è sentitissima da noi e dai nostri tifosi". L'allenatore del Torino, Moreno Longo, ha parlato in conferenza stampa del prossimo impegno dei suoi, non una gara qualunque: il derby con la Juventus. I granata sono reduci da due sonfitte consecutive: "L'atteggiamento migliore è quello di essere squadra, di essere uniti e di lavorare da squadra - la ricetta di Longo -. Dovremo sacrificarci l'uno per l'altro. Quando affronti squadre di questo tipo devi soffrire e saper rispondere colpo su colpo. Dovremo essere bravi a interpretare la sfida nel migliore dei modi. I giocatori diffidati - cinque - non ci condizionano. La partita del presente è sempre la più importante e quindi siamo concentrati solo su questa. Non facciamo nessun tipo di calcolo, affronteremo questa gara ... Leggi su ilfogliettone

