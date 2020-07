Italia post Covid-19 sempre più diseguale. Ma più coesa e civica (Di venerdì 3 luglio 2020) Più povera, ma più coesa. L’Italia post lockdown è un paese scioccato dalla pandemia con le pesanti conseguenze economiche che hanno però risvegliato il senso civico e solidale in buona parte della popolazione. È il quadro che esce dal Rapporto Annuale 2020 dell’Istat che quest’anno per evidenti motivi ha dovuto aumentare le ricerche e il risalto al primo semestre dell’anno in corso, lasciando sullo sfondo l’anno passato. IL SECONDO RAPPORTO PRESENTATO dal presidente di nomina leghista Gian Carlo Blangiardo alla … Continua L'articolo Italia post Covid-19 sempre più diseguale. Ma più coesa e civica proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

