Indipendence Day su Spike sabato 4 luglio una programmazione speciale a stelle e strisce

Indipendence Day sabato 4 luglio su Spike una programmazione speciale dedicata agli USA sabato 4 luglio è il giorno dell'Indipendenza Americana meglio conosciuta come Indipendence Day, una delle feste più importanti degli USA, una giornata tra picnic e fuochi d'artificio. Quest'anno le celebrazioni saranno in tono minore causa Covid ma a portare un pizzico di USA anche in Italia ci pensa Spike canale 49 del digitale terrestre (DTT) sul 26 di Tivùsat e sul 169 di Sky. Dall'ora di pranzo fino alla prima serata una lunga maratona di commedie americane per festeggiare al meglio l'indipendenza e passare una giornata in allegria, mentre la sera arrivano gli alieni!. La programmazione di Spike del 4 luglio Alle 13.30 va in onda Tutti pazzi per Mary: Ted Stroehmann (Ben Stiller) sta per incontrare la ragazza dei suoi ...

Coronavirus: record Usa, oltre 53mila casi in 24 ore

Gli Usa hanno registrato nelle ultime 24 ore 53.069 nuovi casi di coronavirus, secondo i dati della Johns Hopkins University: è un nuovo record, il secondo in due giorni consecutivi e il sesto negli u ...

