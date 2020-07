"Sagne" e fagioli, il piatto ciociaro amato da Cicerone (Di lunedì 22 giugno 2020) AGI - “La fame è il migliore dei condimenti”, scriveva Cicerone nel suo “De finibus bonorum et malorum”. Ma c'è un piatto che il celebre oratore romano preferiva su tutti: pasta e fagioli. O meglio, “Sagne” e fagioli. Così sostengono alcune fonti, e così si narra in Ciociaria e ad Arpino, patria di Cicerone (e del piatto). La versione che l'oratore aveva assaporato nella sua prima infanzia, prima di trasferirsi a Roma, è con tutta probabilità quella che si è tramandata finora e che si mangia oggigiorno d'inverno, ma anche d'estate, in occasione delle sagre locali. Con qualche rivisitazione. Non nell'impasto, che resta rigorosamente sempre lo stesso: acqua e farina. E che fa di questa pasta fresca una sorta di maltagliato. La variante sta nel condimento. I fagioli ad esempio: i cannellini usati ... Leggi su agi

