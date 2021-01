Agenzia delle Entrate, istruzioni per pagamento Imu, codici di versanento per F24 (Di giovedì 4 giugno 2020) pagamento Imu, primo accontl6 2020 Mentre viene dato il via libera agli italiani a spostarsi da una regione all’altra in contemporanea scattano le disposizioni dettagliate per il pagamento dell’Imu entro il prossimo 16 giugno. Nel precedente articolo è stata evidenziata la impossibilità di concedere alcuna proroga esssendo questa una tassa necessaria per le casse delle Amministrazioni Comunali, ovviamente salvo improbabili ripensamenti dell’ultima ora.Ecco il link della nota Agenzia delle Entrate. Notes: fonte Agenzia Entrate Leggi su webzeta (Di giovedì 4 giugno 2020)Imu, primo accontl6 2020 Mentre viene dato il via libera agli italiani a spostarsi da una regione all’altra in contemporanea scattano le disposizioni dettagliate per ildell’Imu entro il prossimo 16 giugno. Nel precedente articolo è stata evidenziata la impossibilità di concedere alcuna proroga esssendo questa una tassa necessaria per le casseAmministrazioni Comunali, ovviamente salvo improbabili ripensamenti dell’ultima ora.Ecco il link della nota. Notes: fonte

Agenzia_Ansa : Assembramento a #Roma per l'attore turco #CanYaman, multa all'attore per violazione delle norme anti-Covid #ANSA - Agenzia_Ansa : #Covid I numeri delle vaccinazioni in Italia in tempo reale. I dati complessivi e in ogni regione alle ore 21 del 9… - Agenzia_Ansa : Strage stazione #Viareggio, prescritti gli omicidi colposi. La Cassazione riapre il processo anche per l'ex ad di F… - dtm96_usa : RT @ultimenotizie: Sono 16.946 i nuovi contagi da #coronavirus in #Germania e altri 465 decessi che superano la soglia dei 40.000 dall'ini… - emmerrekappa : te ne insegno altre tre: “Agenzia delle Entrate” -