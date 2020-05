Virus | da Hong Kong arriva l’allarme epatite E | “C’è stato il salto di specie dai topi

(Di sabato 9 maggio 2020) Un nuovo allarme sanitario di carattere viraleda oriente. Si tratta dell’E, una malattia che colpisce i ratti, ma della quale ultimamente sono stati osservati casi anche negli esseri umani. Il primo fu diagnosticato nel 2018, l’ultimo èriscontrato una decina di giorni fa. Tutti i pazienti si trovavano a, mentre un caso èosservato anche in Canada. Scatta l’allarmeE A riferire del nuovo allarme è stata la Cnn. “L’E dei ratti ora è entrato a far parte della lista di infezioni che può essere trasmessa agli uomini”, ha detto alla testata il dottor Siddharth Sridhar, un microbiologo che è nel team di ricercatori che ha scoperto ildi. L’E si manifesta con febbre e ingrossamento del fegato e, secondo l’Oms, si ...

Da Hong Kong arriva la notizia che un altro virus ha fatto il temutissimo “salto di specie” riuscendo ad infettare oltre agli animali, anche l’uomo. In questi mesi abbiamo scoperto quanto possa essere ...Dallo scorso marzo il mondo è cambiato. I lockdown e le misure di contenimento per fermare la pandemia hanno spinto i Paesi, uno dopo l’altro, in ordine sparso, a posizionarsi in assetto di crisi, con ...