Vado alla deriva (e torno) (Di sabato 9 maggio 2020) Intrappolata tra i ghiacci dell'Artico, la nave tedesca Polarstern si fa trasportare dalle correnti siberiane, senza una meta. Ma questo perdersi alla fine del mondo è intenzionale. Solo così, sfruttando le aperture naturali della calotta, la spedizione scientifica fornirà dati preziosi per capire i cambiamenti climatici. E ciò che ci aspetta.Avvolta dai ghiacci, dal buio e da un'immensa solitudine, la Polarstern avanza alla deriva. Partita il 20 settembre 2019 dal porto norvegese di Tromsø, il 24 febbraio scorso ha toccato la latitudine di 88 gradi e 36 primi, portandosi a soli 156 chilometri di distanza dal Polo nord geografico (90 gradi). Mai una nave si era spinta così lontano nell'inverno artico. Il 22 aprile alle 16 la rompighiaccio tedesca era giunta a una latitudine di 84 gradi, un punto dello spazio tempo contraddistinto da queste ... Leggi su panorama “Ecco dove vado”. Coronavirus - la risposta choc del sacerdote fermato dalla polizia

Costantino Della Gherardesca si racconta : “Un goffo come me può essere stron*o. Ai belli non è concesso. Perché vado dalla D’Urso? Meglio dove si parla della Moric che morde un cane che un talk politico”

Sara Cunial ai vigili : "Vado alla Camera..." L'ex grillina sanzionata sulla Via del Mare (Di sabato 9 maggio 2020) Intrappolata tra i ghiacci dell'Artico, la nave tedesca Polarstern si fa trasportare dalle correnti siberiane, senza una meta. Ma questo perdersifine del mondo è intenzionale. Solo così, sfruttando le aperture naturali della calotta, la spedizione scientifica fornirà dati preziosi per capire i cambiamenti climatici. E ciò che ci aspetta.Avvolta dai ghiacci, dal buio e da un'immensa solitudine, la Polarstern avanza. Partita il 20 settembre 2019 dal porto norvegese di Tromsø, il 24 febbraio scorso ha toccato la latitudine di 88 gradi e 36 primi, portandosi a soli 156 chilometri di distanza dal Polo nord geografico (90 gradi). Mai una nave si era spinta così lontano nell'inverno artico. Il 22 aprile alle 16 la rompighiaccio tedesca era giunta a una latitudine di 84 gradi, un punto dello spazio tempo contraddistinto da queste ...

livingdaylights : casa mia sta ai libri come la gente normale sta alla spesa: avendo deciso che vado in libreria, quindi chiedo sia a… - panorama_it : La Polarstern è una nave laboratorio che si lascia andare volutamente alla deriva tra i ghiacci del Polo Nord. Sono… - giovanniproto67 : RT @giovanniproto67: #Disoccupati #precari #invisibili #Montedeipegni In fila con occhi bassi e anellini d’oro in tasca: «Vado a impegnarli… - xRacchanx : @billyhargrrrove Ti capisco... comunque sì, anche io sono arrivata alla risoluzione che finché non me ne vado non c… -

Ultime Notizie dalla rete : Vado alla Vado alla deriva (e torno) Panorama Napoli, Younes e le regole per un calcio migliore

Amin Younes si è visto poco in campo col Napoli in questa stagione, però dimostra di essere una bella testa pensante in una intervista non proprio banale rilasciata al portale spagnolo T-online. “Oggi ...

Fase 2, le domande più complicate (e divertenti) alla questura di Alessandria

«La mia compagna può dormire da me?»; «Quanti colleghi di lavoro posso portare con la vettura aziendale?»; «Come mi devo comportare da genitore separato?»; «Posso portare mia madre invalida in un altr ...

Amin Younes si è visto poco in campo col Napoli in questa stagione, però dimostra di essere una bella testa pensante in una intervista non proprio banale rilasciata al portale spagnolo T-online. “Oggi ...«La mia compagna può dormire da me?»; «Quanti colleghi di lavoro posso portare con la vettura aziendale?»; «Come mi devo comportare da genitore separato?»; «Posso portare mia madre invalida in un altr ...