Somalia, Kenya e jihadismo: al-Shabaab, i sequestratori di Silvia Romano (Di sabato 9 maggio 2020) La cooperante milanese Silvia Romano è stata liberata dopo un anno e mezzo di sequestro, come ha annunciato oggi il premier Giuseppe Conte. La giovane sarebbe in buona salute, ovviamente provata per il periodo di prigionia presumibilmente nelle mani di gruppi jihadisti affiliati ad al-Shabaab. Domani Silvia Romano tornerà in Italia, dove l'attende la famiglia e un Paese in festa per il suo ritorno. Silvia Romano libera: domani il ritorno dalla Somalia Silvia Romano si troverebbe al sicuro in un compound della coalizione internazionale a Mogadiscio, Somalia. La volontaria della Ong Africa Milele è stata rapita a Chakama, 80 chilometri da Nairobi, in Kenya, e sarebbe poi stata portata oltre il confine con la Somalia. La zona di confine tra i due Stati africani è estremamente permeabile e sfugge al controllo delle autorità. Una terra di ...

"Sto bene e non vedo l'ora di tornare in Italia". Queste, secondo quanto si apprende, le prime parole pronunciate da Silvia Romano dopo la sua liberazione a quasi un anno e mezzo dal suo rapimento in ...

Silvia Romano libera: rilasciata in Somalia la volontaria rapita nel 2018 in Kenya

A dare la notizia della liberazione della ragazza è stato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte: “Silvia Romano è stata liberata”, ha annunciato il premier in un post sui suoi profili Twitter e F ...

