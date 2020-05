Sicilia, migranti: sbarco a Porto Empedocle dopo 5 giorni in mare (Di sabato 9 maggio 2020) Nuovo sbarco di migranti provenienti da Bangladesh, Tunisia e Magreb: approdati in Sicilia presso Porto Empedocle, i profughi sono scesi a terra dopo 5 giorni passati in mare. Effettuati tutti i controlli sanitari, sono stati poi portati verso Siracusa. Nuovo sbarco questa notte in Sicilia, al “pos” di Porto Empedocle (in provincia di Agrigento). Sono … L'articolo Sicilia, migranti: sbarco a Porto Empedocle dopo 5 giorni in mare proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Migranti - nuovi sbarchi in Sicilia : fuggiti ai controlli - è caccia all’uomo

