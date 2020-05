Serie A, Vincenzo Spadafora sulla ripresa: “Prima del 18 maggio saremo in grado di capire” (Di sabato 9 maggio 2020) Il Ministro per lo Sport e le Politiche Giovanili Vincenzo Spadafora ha parlato ai microfoni del Seilatv Bergamo, nel corso della trasmissione “Dodicesimo in Campo 2019/2020 – Secondo Tempo”. “Le notizie di queste ore dei contagi in alcune squadre di calcio non ci fanno ben sperare. Fino a quanto non capiremo quel sarà l’evoluzione sanitaria, non potremo dare una risposta certa. La parola d’ordine, anche alla luce del recente incontro col Comitato tecnico-scientifico, è stata “prudenza”. Ovviamente quello che è successo nelle ultime 24 certamente non aiuta. Io sono un romantico, penso che questo sport viva grazie alla passione dei tifosi. Immaginare una partita senza tifosi è brutto, se dovesse ripartire il campionato sarebbe sicuramente a porte chiuse e questa sarebbe strano. Dobbiamo capire come organizzarci ... Leggi su calciomercato.napoli Calcio - Vincenzo Spadafora : “Ripresa Serie A? I contagi in alcune squadre non ci fanno ben sperare”

