Peppino Impastato vive!

(Di sabato 9 maggio 2020) In memoria di un giovane coraggioso che lottò contro la mafiaIl 9 maggio 1978 fu assassinatoe nello stesso giorno venne ritrovato il corpo senza vita di Aldo Moro 8 maggio 2020 Laura Tussi e Fabrizio Cracolici Ricordare e narrare la meravigliosa vita diè una grande opportunità per tutti noi. Nato da una famiglia mafiosa, diventa il simbolo della lotta alla mafia. Chi può conoscere e capire meglio che cos'è la mafia se non chi la vede da (...) - Tribuna Libera

Raicomspa : Nella notte tra l’8 e il #9maggio 1978 Peppino Impastato veniva ucciso dalla mafia. Da rivedere I CENTO PASSI di M… - Open_gol : Peppino Impastato, Giancarlo Siani, Giovanni Spampinato, Mauro Rostagno, Ilaria Alpi, Miran Hrovatin, Maria Grazia… - Stupormundi66 : RT @Andreacritico: Era la notte tra l'8 e il 9 maggio del 1978 La mafia uccideva Peppino Impastato - Paolosantagata5 : RT @Poesiaitalia: Il #9Maggio 1978 Peppino Impastato fu assassinato da Cosa Nostra. La sua #Poesia, testimonianza oltre la memoria. “No… - r_capitelli : @maurobiani Oggi, 42 anni fa. Peppino Impastato, punto. Ce l'ho questa, pure autografata da te Mauro, grazie. -

Fu ucciso il 9 maggio 1978, a pochi giorni dalle elezioni nelle quali era candidato con Democrazia Proletaria Il 9 maggio del 1978 la mafia uccideva Peppino Impastato. Il giornalista e attivista ...In corsa per una statuetta da miglior attore non protagonista ai David di Donatello 2020 c’è anche Luigi Lo Cascio, che si è messo in evidenza per la sua interpretazione del boss pentito Totuccio Cont ...