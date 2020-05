Giovanni Maini di Summertime | «Le proposte di matrimonio che ricevo sui social»

Leggi su vanityfair

(Di sabato 9 maggio 2020) Rinchiuso nella casa dei suoi genitori, rintanato nel seminterrato che ha riconvertito a tavernetta, Giovanni Maini pensa al momento in cui la quarantena sarà un lontano ricordo e le mascherine non faranno più parte della sua vita. «Mi piacerebbe andare in Piazza Carducci e vedermi con i miei amici. Giocare a calcetto, fare due “palotte”, come si dice a Bologna» spiega il ragazzo al telefono a pochi giorni dall’inizio della Fase 2, quella che segna un lento ritorno alla normalità. Prima del lockdown, Giovanni ha lasciato la sua casa di Cesena, dove studia Ingegneria Biomedica, per tornare a Bologna e trascorrere la reclusione forzata insieme alla famiglia: «Per certi versi Cesena mi manca, ma non è male stare a casa ogni tanto». Tra gli esercizi alla sbarra che fa per tenersi in esercizio e i film che si divora per passare il tempo, Giovanni si gode il successo – rigorosamente a distanza -che lo ha travolto nelle ultime settimane. https://www.youtube.com/watch?v=n1yLsV-IPOk&t=35s