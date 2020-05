Cosa ha deciso l’UE su MES e condizionalità

Leggi su nextquotidiano

(Di sabato 9 maggio 2020) Ieri i ministri delle Finanze dell’Unione Europea hanno siglato l’accordo sul nuovo Meccanismo Europeo di Stabilità (MES o ESM) contro la pandemia. L’intesa è arrivata nel pomeriggio, al termine di un rapido Eurogruppo che ha chiuso settimane di negoziati tra governi. La firma non è arrivata ad aprile come da pronostici, ma il funzionamento del nuovo MES prevede la sorveglianza della Commissione Ue sui paesi che ricorreranno alle linee di credito che però si limiterà a verificare che i fondi siano usati per le spese sanitarie dirette e indirette legate all’emergenza Coronavirus SARS-COV-2 e a COVID-19.hal’UE su MES e condizionalità Questa, scrive Alberto D’Argenio su Repubblica, è l’unica condizionalità, che nulla ha a che vedere con i vincoli imposti alla Grecia. I ...