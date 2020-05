Un cliente prende a testate un bancario Clima esasperato dal nulla del governo video

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 8 maggio 2020) Preso adavanti a una banca. Un nuovo caso di violenza contro un lavoratore. La denuncia è online sulla pagina Facebook della Fabi, federazione autonoma bancari italiani. La notizia è stata data in mattinata durante la trasmissione Storie italiane su Rai Uno dal segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni. Ildella banca si era recato in filiale per un’operazione che, tuttavia, non ha potuto eseguire. Uscito dall’agenzia, ilha aspettato per due ore ilfino alla pausa pranzo. Lo ha aggredito con una testata, provocando la frattura del naso. Conclusione 20 giorni di prognosi. «L’episodio è frutto di queldi odio che si è creato. E che abbiamo denunciato anche al ministro dell’Interno Lamorgese, sempre molto attenta» ha spiegato Sileoni. Ora ...