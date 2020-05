Tragedia a Ciminna | uomo muore sotto un motozappa

Leggi su direttasicilia

(Di venerdì 8 maggio 2020) Si chiama Giuseppe Monastero l’anziano rimasto vittima di un tragico incidente accaduto nelle campagne di, in provincia di Palermo. Sull’episodio stano indagando i Carabinieri della Compagnia di Bagheria. Giuseppe Monastero, 84 anni, ha perso la vita nel corso di un incidente avvenuto all’interno di un fondo agricolo di contrada Cozzo Ferrato, a, piccolo centro dell’entroterra palermitano. Dalle prime ricostruzioni, pare che l’stesse coltivando il terreno con un aratro meccanico. Il, per causa ancora da accertare, lo ha colpito violentemente. In seguito all’incidente l’anziano, intento a zappare il terreno, sarebbe stato ferito in maniera grave dalche stava utilizzando. I sanitari del 118, una volta giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’. Troppo gravi ...