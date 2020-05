Tommasi: «I calciatori hanno paura per le loro famiglie e per la lunga inattività» (Di venerdì 8 maggio 2020) Damiano Tommasi, numero uno dell’assocalciatori, ha rilasciato un’intervista a Fanpage. Ha chiesto che i calciatori vengano trattati come tutti gli altri. «È l’uniformità dei comportamenti che garantisce la sicurezza. La gestione della positività di un calciatore non può essere diversa da quella di altri settori del paese. Aspettiamo i protocolli che dov ranno essere approvati da chi stabilirà il ritorno al calcio giocato. I protocolli stabiliranno come comportarsi». «Sappiamo che non tutte le squadre hanno già fatto i test, per problemi logistici. Al di là dei nuovi casi di positività, è la prolungata positività di alcuni calciatori, andati oltre le tre settimane, ad aumentare il livello di preoccupazione» «I calciatori sono persone come altre. hanno legittimi timori, ... Leggi su ilnapolista Serie A - Tommasi : “I calciatori devono tornare ad allenarsi. Non esiste rischio zero - ma rischio calcolato”

