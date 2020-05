Scorn per Xbox Series X girerà in 4K e 60fps. Gli sviluppatori parlano dell'accordo di esclusività con Microsoft (Di venerdì 8 maggio 2020) Ebb Software ha deciso di soffermarsi su alcuni punti del suo horror Scorn, gioco ritenuto una delle sorprese del recente Inside Xbox ma che, in realtà, avevamo già visto 3 anni fa.Lo studio ha innanzitutto confermato che su Xbox Series X il titolo godrà di una risoluzione in 4K e dei 60fps. Per quanto riguarda il frame rate, Microsoft ha posto i 60fps come standard per Series X.Ma oltre a discutere della maggior potenza della console, che consentirà questi frame rate e risoluzioni, lo studio ha parlato anche dell'accordo di esclusività stipulato con Microsoft. In sostanza, Ebb Software ha deciso di siglare questo accordo soprattutto per la grande libertà creativa garantita dal colosso di Redmond.Leggi altro... Leggi su eurogamer Scorn per Xbox Series X è una delle migliori sorprese dell'Inside Xbox ma il gioco lo abbiamo già visto 3 anni fa

