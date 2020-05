Real Madrid, nessun calciatore positivo al test del tampone (Di venerdì 8 maggio 2020) Si avvicina la ripresa degli allenamenti per il Real Madrid: nessun giocatore delle merengues risultato positivo al tampone per il Coronavirus Il Real Madrid e gli altri club iscritti alla Liga si stanno organizzando per la ripresa del campionato. Ottenuto l’ok del Governo, tutti i tesserati della società madrilena si sono sottoposti ai test del tampone. Secondo quanto si apprende da ESPN, nessun calciatore di Zidane sarebbe risultato positivo. Il Real dovrebbe ripartire con gli allenamenti lunedì prossimo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Real Madrid - incubo Jovic : frattura al piede - dovrà stare fermo due mesi

Calcio: Real Madrid, Jovic si è fratturato un tallone

Secondo la stampa spagnola, Jovic si è infortunato mentre si allenava da solo, a casa, subito dopo essere tornato dalla Serbia all'inizio di questa settimana e sarà assente "diverse settimane". Jovic ...

