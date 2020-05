Q Talks - Le più belle guidate, racing edition: appuntamento oggi alle 18.30 (Di venerdì 8 maggio 2020) Dalla strada alla pista. Proseguono le nostre chiacchierate sul filo della passione. Dopo il successo della prima puntata della serie, inaugurata da Alessio Viola e Marco Perucca Orfei, che ci hanno raccontato delle auto stradali più emozionanti che hanno guidato, ci spostiamo tra i cordoli, con Lorenzo Facchinetti e Andrea Stassano, due colleghi che hanno all'attivo numerose esperienze in varie categorie. Insieme a Roberto Ungaro, saranno loro i protagonisti dellappuntamento con i Q Talks, in programma oggi alle 18.30 in diretta sulla nostra pagina Facebook e sul canale YouTube. Dalle GT alle Turismo, fino alle elettriche, racconteranno le auto da corsa più belle con le quali hanno battagliato in gara, ma anche le curiosità e gli aneddoti, e risponderanno alle vostre domande. Non mancate, vi aspettiamo! Leggi su quattroruote Q Talks - Le più belle auto che ho guidato : rivedi la diretta

