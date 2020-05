Paola e Silvia Scola, lessico famigliare (Di sabato 9 maggio 2020) Sin dalle prime pagine si capisce subito che Paola e Silvia non hanno affatto l’intenzione di dedicare al padre Ettore Scola una di quelle biografie-monumento intinte nell’inchiostro dell’agiografia più spudorata. Niente di tutto questo, se fin dall’inizio accanto al lato solare dell’uomo spiritoso pronto al sorriso non dimenticano il lato lunare della serietà e dell’intransigenza, senza trascurare il maniacale perfezionismo, lo stacanovismo del negriero, l’imbarazzata timidezza che sotto i riflettori diventa arroganza. Se non vi sembra che basti, aggiungete pure … Continua L'articolo Paola e Silvia Scola, lessico famigliare proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 9 maggio 2020) Sin dalle prime pagine si capisce subito chenon hanno affatto l’intenzione di dedicare al padre Ettoreuna di quelle biografie-monumento intinte nell’inchiostro dell’agiografia più spudorata. Niente di tutto questo, se fin dall’inizio accanto al lato solare dell’uomo spiritoso pronto al sorriso non dimenticano il lato lunare della serietà e dell’intransigenza, senza trascurare il maniacale perfezionismo, lo stacanovismo del negriero, l’imbarazzata timidezza che sotto i riflettori diventa arroganza. Se non vi sembra che basti, aggiungete pure … Continua L'articoloproviene da il manifesto.

Venerdì 8 maggio è l’ottava Giornata mondiale del tumore ovarico. Tra le fondatrici dell’Acto (Alleanza contro il tumore ovarico) Toscana onlus c’è anche Paola Garvin, la dirigente del settore sociale ...

Sabato 9 maggio torna ancora una volta Verissimo – Le Storie, condotto da Silvia Toffanin. Anche questo fine settimana la presentatrice terrà compagnia ai telespettatori a casa, che potranno vedere i ...

Venerdì 8 maggio è l'ottava Giornata mondiale del tumore ovarico. Tra le fondatrici dell'Acto (Alleanza contro il tumore ovarico) Toscana onlus c'è anche Paola Garvin, la dirigente del settore sociale ...