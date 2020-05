Niente negozi aperti dall’11 maggio. Il governo dice no alle regioni (e al buon senso) (Di venerdì 8 maggio 2020) Roma, 8 mag – Niente riapertura anticipata: il governo respinge la richiesta delle regioni. Come aveva già anticipato il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia alla vigilia del vertice Stato-governatori di ieri, secondo gli esperti i negozi non possono riaprire l’11 maggio: i rischi di contagio sono ancora troppo alti. In un documento, sottoscritto all’unanimità, i governatori hanno chiesto di “riaprire il commercio al dettaglio e dal 17 – quando scadrà il Dpcm firmato il 26 aprile scorso – di attribuire totalmente alle regioni la responsabilità di elaborare un calendario completo di riaperture“. Ma il dem Boccia ha rispedito al mittente la richiesta. L’11 maggio verranno esaminati i dati dal ministero della Salute e, solo in base a quelli – ha ribadito il ministro -, saranno possibili ... Leggi su ilprimatonazionale Coronavirus. Sì alla riapertura dei negozi e di alcune scuole - ma stop al calcio e niente messe : la Francia verso la Fase 2

Nuovo Dcpm Coronavirus : mascherine raccomandate per strada - ma non niente multa. Obbligatorie su mezzi pubblici e nei negozi : costeranno 50 centesimi quelle chirurgiche

Nuovo Dcpm Coronavirus : mascherine raccomandate per strada - ma non niente multa. Obbligatorie su mezzi pubblici e nei negozi : costeranno 50 centesimi quelle chirurgiche (Di venerdì 8 maggio 2020) Roma, 8 mag –riapertura anticipata: ilrespinge la richiesta delle. Come aveva già anticipato il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia alla vigilia del vertice Stato-governatori di ieri, secondo gli esperti inon possono riaprire l’11: i rischi di contagio sono ancora troppo alti. In un documento, sottoscritto all’unanimità, i governatori hanno chiesto di “riaprire il commercio al dettaglio e dal 17 – quando scadrà il Dpcm firmato il 26 aprile scorso – di attribuire totalmentela responsabilità di elaborare un calendario completo di riaperture“. Ma il dem Boccia ha rispedito al mittente la richiesta. L’11verranno esaminati i dati dal ministero della Salute e, solo in base a quelli – ha ribadito il ministro -, saranno possibili ...

lunardi_giorgia : RT @arcobalengo: Anziani, bambini, artigiani, poliziotti, commercianti, credenti, non credenti, fabbriche, negozi, case, libri, auto, viagg… - monica_sole : RT @arcobalengo: Anziani, bambini, artigiani, poliziotti, commercianti, credenti, non credenti, fabbriche, negozi, case, libri, auto, viagg… - mariu_ginevra : RT @arcobalengo: Anziani, bambini, artigiani, poliziotti, commercianti, credenti, non credenti, fabbriche, negozi, case, libri, auto, viagg… - ZeniaConfusa : RT @arcobalengo: Anziani, bambini, artigiani, poliziotti, commercianti, credenti, non credenti, fabbriche, negozi, case, libri, auto, viagg… - _fiorucci : RT @IlPrimatoN: Altro che fase 2. Boccia esegue gli ordini di Conte che esegue quelli degli esperti: rispedita al mittente la richiesta del… -

Ultime Notizie dalla rete : Niente negozi Niente negozi aperti dall’11 maggio. Il governo dice no alle regioni (e al buon senso) Il Primato Nazionale Zaia, le «tose di Luca» ora sono 76 mila: «Con lui anche se fosse del Pd»

BELLUNO «Mio marito geloso? Nooooo, impossibile. E come potrebbe? Luca... è Luca!». Pare di vederla, la dolce metà mentre allarga le braccia sconsolata: come si fa a competere col governatore più amat ...

L'EMERGENZA CORONAVIRUS

Le conseguenze della Fase 2? Fra tre giorni ci sarà un primo controllo sull'andamento della curva epidemiologica e nello stesso giorno si insedierà al Ministero della Salute un comitato scientifico pe ...

BELLUNO «Mio marito geloso? Nooooo, impossibile. E come potrebbe? Luca... è Luca!». Pare di vederla, la dolce metà mentre allarga le braccia sconsolata: come si fa a competere col governatore più amat ...Le conseguenze della Fase 2? Fra tre giorni ci sarà un primo controllo sull'andamento della curva epidemiologica e nello stesso giorno si insedierà al Ministero della Salute un comitato scientifico pe ...