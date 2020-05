Micaela | Marta e Manuela | figlie Massimo Boldi Aprile | un mese particolare per noi

(Di venerdì 8 maggio 2020)sono ledi, l'attore e regista conduttore di "Scherzi a Parte": "averlo come padre è importante e molto impegnativo”

GrattoDanny : @JenniferTilly -

Ultime Notizie dalla rete : Micaela Marta

Giornal

Micaela, Marta e Manuela sono le figlie di Massimo Boldi, l’attore e regista conduttore di “Scherzi a Parte”: “averlo come padre è importante e molto impegnativo” Micaela, Marta e Manuela sono le ...Irene Fornaciari è la fidanzata di Massimo Boldi, l’attore e regista al timone dello show “Scherzi a Parte” (in replica su Canale 5). Nonostante la differenza di età, ben 34 anni, la coppia è più è in ...