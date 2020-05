Meteo Sassari domani sabato 9 maggio | coperto

zazoomnews : Meteo Sassari domani giovedì 7 maggio: sereno - #Meteo #Sassari #domani #giovedì - Pietro__Bruno : RT @ilmeteonet: Oggi #5maggio la città di #Sassari sarà una delle più calde d'Italia. Hai visto le previsioni meteo sul portale Meteored It… - ilmeteonet : Oggi #5maggio la città di #Sassari sarà una delle più calde d'Italia. Hai visto le previsioni meteo sul portale Met… -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo Sassari

iL Meteo

Ancora in vigore la riduzione della corse, tanti passeggeri restano a terra La Cisl attacca la Regione: «In tilt il trasporto pubblico di Sassari e Cagliari» SASSARI. Tanti passeggeri, pochi bus. Ris ...Aggiornamento previsioni meteo Sassari, giovedì, 7 maggio: Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata ...