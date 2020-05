Lecce, anziana tenta il suicidio dal balcone: salvata da due passanti (Di venerdì 8 maggio 2020) Lecce, anziana tenta il suicidio dal balcone: salvata da due passanti Un’anziana di 70 anni ha tentato il suicidio gettandosi dal balcone di un bed & breakfast di Lecce: poco prima che si buttasse, però, è stata salvata da due passanti, che non hanno esitato ad arrampicarsi sull’insegna di un negozio per raggiungere la donna. La foto del momento del salvataggio sottolinea la drammaticità del momento: i due uomini hanno raggiunto l’anziana e l’hanno sorretta, aiutandola ad appoggiarsi al cornicione, per non cadere giù. Per fortuna la stanza in cui risiedeva la donna, in via Duca degli Abruzzi, era al primo piano. Dopo aver messo in sicurezza la donna, sono stati allertati i soccorsi. Arrivati sul posto, gli agenti hanno aiutato i due passanti a salvare la signora e portarla di nuovo all’interno della struttura. Non è ... Leggi su tpi (Di venerdì 8 maggio 2020)ildalda dueUn’di 70 anni hato ilgettandosi daldi un bed & breakfast di: poco prima che si buttasse, però, è statada due, che non hanno esitato ad arrampicarsi sull’insegna di un negozio per raggiungere la donna. La foto del momento delggio sottolinea la drammaticità del momento: i due uomini hanno raggiunto l’e l’hanno sorretta, aiutandola ad appoggiarsi al cornicione, per non cadere giù. Per fortuna la stanza in cui risiedeva la donna, in via Duca degli Abruzzi, era al primo piano. Dopo aver messo in sicurezza la donna, sono stati allertati i soccorsi. Arrivati sul posto, gli agenti hanno aiutato i duea salvare la signora e portarla di nuovo all’interno della struttura. Non è ...

