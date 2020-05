La pietra tombale su «morti con e morti di» coronavirus (Di venerdì 8 maggio 2020) Abbiamo sentito ripetere la cantilena «morti di e con coronavirus» per giorni prima di renderci conto di come questa frase non avesse alcun senso e di come fosse un semplice spauracchio per allontanare i nostri timori sulla pandemia. Tant’è che, dopo una fase iniziale fatta di conferenze stampa della protezione civile in cui c’era un abuso di questa espressione, la frase era scomparsa da un po’ dai radar della narrazione. Oggi, lo studio ISS/Istat presentato nel corso della conferenza stampa tenuta da Silvio Brusaferro ha messo definitivamente a tacere questo ritornello. LEGGI ANCHE > coronavirus monitor, quanti sono i morti e quali sono le soluzioni per contrastarlo morti di e con coronavirus, la fine certificata dalla statistica di questa ingloriosa espressione Uno studio realizzato dall’istituto superiore di sanità in ... Leggi su giornalettismo Naike Rivelli - pietra tombale su Striscia la Notizia : il post definitivo [VIDEO]

PS Vita è la fine? Una modifica al sistema di classificazione potrebbe esserne la pietra tombale

"Mi fido molto più di loro che di questo governo". Santanchè - una pietra tombale su Conte in diretta : in che mani siamo? (Di venerdì 8 maggio 2020) Abbiamo sentito ripetere la cantilena «di e con» per giorni prima di renderci conto di come questa frase non avesse alcun senso e di come fosse un semplice spauracchio per allontanare i nostri timori sulla pandemia. Tant’è che, dopo una fase iniziale fatta di conferenze stampa della protezione civile in cui c’era un abuso di questa espressione, la frase era scomparsa da un po’ dai radar della narrazione. Oggi, lo studio ISS/Istat presentato nel corso della conferenza stampa tenuta da Silvio Brusaferro ha messo definitivamente a tacere questo ritornello. LEGGI ANCHE >monitor, quanti sono ie quali sono le soluzioni per contrastarlodi e con, la fine certificata dalla statistica di questa ingloriosa espressione Uno studio realizzato dall’istituto superiore di sanità in ...

Marcozanni86 : Ieri #Lagarde ha messo una pietra tombale sui fan de 'il #MES senza condizioni permette di attivare il programma… - AsrMaiSolaMai10 : RT @AndreaBiferi: '… e se tu non ci fossi stato a chi fregherebbe niente del calcio ... “ in questa frase di #FebbreA90 c’è tutta l’essenza… - PeppeMur84 : Accadeva oggi: 8 maggio 2005: assist capolavoro di Alessandro Del Piero e meraviglioso gol di David Trezeguet. Mila… - AndreaBiferi : '… e se tu non ci fossi stato a chi fregherebbe niente del calcio ... “ in questa frase di #FebbreA90 c’è tutta l’e… - ilFiliberto : RT @claudio_2022: Parla l'economista Domenico Lombardi No al Mes e ai prestiti UE L'Italia ha un'arma americana per avere i soldi necessari… -

Ultime Notizie dalla rete : pietra tombale Morrone e Raffaelli (lega): da premier pietra tombale su turismo News Rimini La pietra tombale su «morti con e morti di» coronavirus

Abbiamo sentito ripetere la cantilena «morti di e con coronavirus» per giorni prima di renderci conto di come questa frase non avesse alcun senso e di come fosse un semplice spauracchio per allontanar ...

Messina. Concerto di Tiziano Ferro nel 2021? Il Comune dice no. Costa: “Si farà altrove”

L’emergenza Covid 19 ha fermato i concerti in tutto il mondo almeno fino alla prossima primavera. I maggiori sono stati spostati di un anno, riprogrammando per il 2021 le date fissate per quest’estate ...

Abbiamo sentito ripetere la cantilena «morti di e con coronavirus» per giorni prima di renderci conto di come questa frase non avesse alcun senso e di come fosse un semplice spauracchio per allontanar ...L’emergenza Covid 19 ha fermato i concerti in tutto il mondo almeno fino alla prossima primavera. I maggiori sono stati spostati di un anno, riprogrammando per il 2021 le date fissate per quest’estate ...