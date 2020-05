Il laboratorio non è cinese. Lo dirige Bonomi (Di venerdì 8 maggio 2020) Il coronavirus, quello vero, quello per cui nessuno ci chiude in casa, nessuno chiama l'esercito, mette in moto i droni e dichiara la pandemia, non è nato nei segreti laboratori cinesi. Il coronavirus è figlio nostro e ce lo meritiamo. E' la creatura mostruosa che, nonostante l'ecatombe, Confindustria ha difeso e difende a spada tratta, perché di fronte al profitto non c'è vita o salute che tenga. Chiedete una prova? Bene. Sono bastate poche ore di “fase 2” ed ecco il massacro ricominciato: (...) - Tribuna Libera / Industria, Inquinamento, Confindustria Leggi su feedproxy.google Coronavirus - il segretario di Stato Usa : “Prove ma non certezze sul virus da laboratorio - deluso dal mancato appello Ue alla trasparenza della Cina”

L'epidemiologo Fauci smentisce Trump : "Non ci sono prove che il virus venga da un laboratorio"

Coronavirus - anche il dottor Fauci contro gli USA : il virus non viene da laboratorio (Di venerdì 8 maggio 2020) Il coronavirus, quello vero, quello per cui nessuno ci chiude in casa, nessuno chiama l'esercito, mette in moto i droni e dichiara la pandemia, non è nato nei segreti laboratori cinesi. Il coronavirus è figlio nostro e ce lo meritiamo. E' la creatura mostruosa che, nonostante l'ecatombe, Confindustria ha difeso e difende a spada tratta, perché di fronte al profitto non c'è vita o salute che tenga. Chiedete una prova? Bene. Sono bastate poche ore di “fase 2” ed ecco il massacro ricominciato: (...) - Tribuna Libera / Industria, Inquinamento, Confindustria

La7tv : #piazzapulita Giuseppe Remuzzi, Direttore Istituto Mario Negri: “Ad oggi non sappiamo ancora nemmeno gli anticorpi… - carlosibilia : Purtroppo non ha fatto altro che raccontare falsità. Se ne sono accorti anche all'estero, anche la BBC, che ricorda… - Agenzia_Ansa : Anche Anthony Fauci, come la maggior parte della comunità scientifica internazionale, non crede alla possibilità ch… - Piripilla : RT @anna_salvaje: Avete notato che le 'informazioni riservatissime' (virus che guarisce con l'Avigan, con l'aspirina, virus creato in labor… - carlo_conforti : RT @Libero_official: 'Non ci dormo la notte, il #coronavirus potrebbe essere arrivato dal nostro laboratorio': le ultime parole della dotto… -

Ultime Notizie dalla rete : laboratorio non Il laboratorio non è cinese. Lo dirige Bonomi AgoraVox Italia Coronavirus, l’Australia chiede indagini sui mercati cinesi del bestiame

Le ricerche su come si possa essere originato il Covid-19 sembrano puntare in un mercato di questi a Wuhan, più che nella direzione di un esperimento finito male nel laboratorio di virologia della ...

Sostenibilità ed innovazione: il Prosecco Docg e Fondazione Symbola tracciano il futuro del vino

La riduzione dell’uso dei prodotti fitosanitari, l’uso razionale delle risorse idriche nel processo vitivinicolo, la protezione delle caratteristiche chimico-fisiche del terreno, la riduzione di emiss ...

Le ricerche su come si possa essere originato il Covid-19 sembrano puntare in un mercato di questi a Wuhan, più che nella direzione di un esperimento finito male nel laboratorio di virologia della ...La riduzione dell’uso dei prodotti fitosanitari, l’uso razionale delle risorse idriche nel processo vitivinicolo, la protezione delle caratteristiche chimico-fisiche del terreno, la riduzione di emiss ...