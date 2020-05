Enzo Capo spiazza Pamela Barretta | che lascia il Trono Over | parla Tina

Leggi su lanostratv

(Di venerdì 8 maggio 2020)ta oggi a Uomini e Donnedal gesto di: la rivelazione di Gianni Sperti L’ultima puntata settimanale deldi Uomini e Donne è stata pregna di colpi di scena. Difatti c’è stata la proposta di matrimonio di Sossio Aruta a Ursula, poi c’è stato il nuovo incontro tra Giovanna Abate e L’Alchimista e infine Gemma Galgani ha avuto modo di conoscere Cuore di poeta. Purtroppo c’è anche stato un altro colpo di scena molto poco piacevole per. Difatti ad un certo punto Gianni Sperti ha chiesto la parola a Maria De Filippi, facendo una comunicazione che ha gelato tutti in studio, soprattutto la diretta interessata: “Mi spiace essere ambasciatore di cattive notizie…In questo sacchetto che ho in mano ci sono i tuoi vestiti…Li hati…Ha ...