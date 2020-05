Emergenza COVID-19, Pane e Pomodoro e Torre Quetta affollate di gente, alcuni hanno deciso di fare un pik-nik sulla spiaggia (Di venerdì 8 maggio 2020) Una giornata molto bella, con un sole quasi estivo quella di oggi. Molti sono stati i baresi che hanno deciso di uscire. In tanti hanno affollato le due spiagge libere di Bari, Pane e Pomodoro e Torre Quetta. alcuni hanno deciso di farsi il bagno, in realtà pochi. Altri hanno deciso di fare un pik-nik in spiaggia. Bisogna ricordare però che bisogna condividere con il COVID-19 che è sempre presente. Oggi ci sono stati soli 11 contagi in Puglia ma se non ci si attiene alle disposizioni la curva dei contagi potrebbe tornare a salire… Leggi su baritalianews Emergenza Covid-19 - studio russo - il virus perde la sua capacità di causare la malattia a temperature superiori ai 30 gradi

Emergenza Coronavirus : giocatori - allenatori e presidenti positivi al Covid-19

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza COVID Emergenza Covid-19: Pronto soccorso, sale la preoccupazione AlessandriaNews Tassone e Notarangelo: “Stop a pazienti post-Covid a Serra”

Appaiono gravi una serie di fatti dai quali emerge una gestione dell’emergenza approssimativa se non addirittura ... Giuseppe Giuliano per effettuare trasferimenti di pazienti post-Covid ulteriori ...

Reddito di emergenza, bonus vacanze e smartworking: ecco il decreto Rilancio per la Fase 2

Dai 44 articoli previsti inizialmente in quello che nasceva come decreto Aprile si è arrivati agli oltre cento attuali: all'interno ci sono tutte le misure pensate per sostenere famiglie, imprese e ...

