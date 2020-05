David di Donatello 2020 vincitori in diretta, Pierfrancesco Favino e Jasmine Trinca migliori attori (Di venerdì 8 maggio 2020) David di Donatello 2020 tutti i vincitori in diretta È in corso su Rai 1 la cerimonia dei David di Donatello 2020 con tutti i vincitori in collegamento diretto da casa con lo studio televisivo di Carlo Conti. David DI Donatello TUTTI I vincitori, diretta IN AGGIORNAMENTO CLICCA QUI MIGLIOR ATTRICE PROTAGONISTA: Jasmine Trinca, LA DEA FORTUNA MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA: Pierfrancesco Favino, IL TRADITORE MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA : VALERIA GOLINO, 5 È IL NUMERO PERFETTO MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA: LUIGI LO CASCIO, ... Leggi su spettacoloitaliano Marco Bellocchio - David di Donatello a Il Traditore

