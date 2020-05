David di Donatello 2020: Carlo Conti si supera e la Golino emoziona (Di venerdì 8 maggio 2020) Un appuntamento chiaramente sui generis quello con i David di Donatello 2020: la sessantacinquesima edizione, che ha visto al timone Carlo Conti, si è rivelata per forza di cose diversa da quelle degli anni passati. A causa dell’emergenza sanitaria infatti le premiazioni si sono svolte in collegamento video: un adattamento necessario, abbracciato anche da tanti altri programmi tv in questo momento così delicato. Nonostante questo Carlo Conti non si è tirato indietro e ha accettato la sfida di condurre un programma senza ospiti e senza i luccichii e il glamour che l’hanno sempre contraddistinto, rivoluzionando questo appuntamento grazie alla tecnologia. Il conduttore infatti ha esordito dicendo: “Un’edizione di certo particolare, ma che è importantissimo fare”. Non sono mancate le emozioni durante la cerimonia: una commossa ... Leggi su dilei Pierfrancesco Favino vince il David di Donatello (da casa) - e Anna Ferzetti corre a baciarlo

David di Donatello 2020 vincitori - Il Traditore miglior regia e miglior film - Pierfrancesco Favino e Jasmine Trinca migliori attori

