Cosa manca o cosa non si è detto? Il caso Moro e la criminalità "servente" (Di venerdì 8 maggio 2020) Ricordarlo e sapere che per senso di giustizia non sarà mai abbastanza. Un’aura di mistero avvolge ancora molti aspetti di uno dei delitti più cupi della storia italiana.Tu dov’eri? Ci siamo abituati a scandire il tempo con il dramma e l’iniquità che si fa strada.Ricordare il 9 maggio 1978 quando, alle 13.30, in via Cateani a Roma, viene rinvenuto il corpo del presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro, ucciso dalle Brigate Rosse. Giace nell’ormai nota “Renault4”: i numeri, i proiettili, i primi scatti in bianco e nero e la dignità di un uomo che aveva creduto nella nascita di una democrazia senza disparità. Un nuovo Governo Andreotti e per la prima volta con la presenza, fra le rappresentanze politiche, del Partito Comunista Italiano.Un disegno che metteva al centro la legittimità.Ricordare la prigionia, ... Leggi su huffingtonpost Coronavirus - da domani test sierologici per 150mila italiani : riveleranno cosa è successo in Italia - ma non mancano dubbi su accuratezza e falsi positivi

Iannone - intervista. Amaro su Belen e Giulia : cosa mancava alle due star

Juve - Sconcerti boccia Dybala : "Non è un fuoriclasse - vi dico cosa manca per farlo arrivare al top" (Di venerdì 8 maggio 2020) Ricordarlo e sapere che per senso di giustizia non sarà mai abbastanza. Un’aura di mistero avvolge ancora molti aspetti di uno dei delitti più cupi della storia italiana.Tu dov’eri? Ci siamo abituati a scandire il tempo con il dramma e l’iniquità che si fa strada.Ricordare il 9 maggio 1978 quando, alle 13.30, in via Cateani a Roma, viene rinvenuto il corpo del presidente della Democrazia Cristiana Aldo, ucciso dalle Brigate Rosse. Giace nell’ormai nota “Renault4”: i numeri, i proiettili, i primi scatti in bianco e nero e la dignità di un uomo che aveva creduto nella nascita di una democrazia senza disparità. Un nuovo Governo Andreotti e per la prima volta con la presenza, fra le rappresentanze politiche, del Partito Comunista Italiano.Un disegno che metteva al centro la legittimità.Ricordare la prigionia, ...

eroidipassaggio : RT @LaRobiErre: In questo presente di autocertificazioni, che devi rendere conto di perché fai cosa, mi manca la libertà di fare cose sen… - LaWho_Margot : RT @tatonissimo: Il limone è una bacca. E lo scopro ora. Ora manca solo che la mia ex mi chiami dicendo 'volevo dirti che mi sento in colpa… - LaSany88 : RT @PaoloPorter: La settimana scorsa multavano anche la nonna che usciva dal proprio comune per andare al supermercato. Questa settimana si… - simonacambarau : RT @LaRobiErre: In questo presente di autocertificazioni, che devi rendere conto di perché fai cosa, mi manca la libertà di fare cose sen… - PapilloPaolo : @___sa_to_ri___ @cinquediscorsi @stanzaselvaggia infatti io non lo faccio...e mi manca la cosa più che altro perchè… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa manca Cosa manca o cosa non si è detto? Il caso Moro e la criminalità "servente" L'HuffPost Cosa manca o cosa non si è detto? Il caso Moro e la criminalità "servente"

Ricordarlo e sapere che per senso di giustizia non sarà mai abbastanza. Un’aura di mistero avvolge ancora molti aspetti di uno dei delitti più cupi della storia italiana. Tu dov’eri? Ci siamo abituati ...

Roma, Perotti: "L'Argentina mi manca, ma dopo il ritiro resterò qui"

ROMA - L'attaccante della Roma Diego Perotti ha rilasciato un'intervista al sito ufficiale della società, ripercorrendo i primi passi nel calcio fino ad arrivare alla sua esperienza italiana, prima al ...

Ricordarlo e sapere che per senso di giustizia non sarà mai abbastanza. Un’aura di mistero avvolge ancora molti aspetti di uno dei delitti più cupi della storia italiana. Tu dov’eri? Ci siamo abituati ...ROMA - L'attaccante della Roma Diego Perotti ha rilasciato un'intervista al sito ufficiale della società, ripercorrendo i primi passi nel calcio fino ad arrivare alla sua esperienza italiana, prima al ...