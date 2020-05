Coronavirus, studio del San Raffaele: il farmaco anakinra “sicuro e efficace” contro le forme più gravi (Di venerdì 8 maggio 2020) Il farmaco anti-artrite anakinra si è dimostrato “efficace e sicuro” contro le forme più aggressive di infezione da Sars-CoV-2: lo annuncia l’Irccs ospedale San Raffaele di Milano, che riporta i risultati di uno studio pubblicato su ‘Lancet Rheumatology’, secondo cui la molecola è “capace di spegnere l’eccessiva risposta immunitaria causata dalle forme gravi di Covid-19“. Lo studio è stato condotto dall’immunologo Giulio Cavalli e coordinato da Lorenzo Dagna, primario dell’Unità di Immunologia, Reumatologia, Allergologia e Malattie rare dell’Istituto del Gruppo San Donato. La sperimentazione, su 29 pazienti ricoverati al San Raffaele in ventilazione non-invasiva e con quadri clinici ad alto rischio, è stata portata avanti all’interno di un maxi-studio clinico ... Leggi su meteoweb.eu Il Coronavirus minaccia la democrazia? Il ruolo della Spagnola nell’ascesa del nazismo e lo studio della Fed che fa discutere gli storici

Coronavirus - studio dell’ospedale di Bergamo : ecco la causa dei decessi

Il farmaco anti-artrite anakinra si è dimostrato ''efficace e sicuro'' contro le forme più aggressive di infezione da Sars-CoV-2. Lo annuncia l'Irccs ospedale San Raffaele di Milano, che riporta i ris ...

Plasma contro il Covid, studio su 50 pazienti

All'ospedale delle Apuane sarà avviato uno studio sulla somministrazione del plasma da un paziente convalescente da Covid a un paziente con polmonite MASSA — "Studio in aperto sulla somministrazione d ...

