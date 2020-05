Coronavirus Bari, Antonio Decaro scrive un lungo post, invece di vivere la festa come al solito vi faccio vedere questo video (Di venerdì 8 maggio 2020) Il Sindaco di Bari, Antonio Decaro ha scritto sulla sua pagina facebook un lungo post dedicato alla festa di San Nicola che quest’anno non potrà essere festeggiata come al solito per le strade di Bari. E allora ha scritto un post allegando un video. Il Sindaco ha scritto così: “Tra il 7 e il 9 maggio del 1087 la traslazione delle spoglie di San Nicola, il santo più venerato nel bacino del Mediterraneo, ebbe la sua felice conclusione, cambiando la storia della città. Da quel momento in poi il vescovo di Myra fu conosciuto in tutto il mondo come San Nicola di Bari. I 62 marinai, protagonisti di una narrazione religiosa, tra le più suggestive e straordinarie, furono accolti, dopo aver fatto sosta a San Giorgio, nel porto di Bari il 9 maggio da una intera comunità in festa. Oggi Nicola è il santo più venerato al ... Leggi su baritalianews Luci artistiche illumineranno il murales di San Nicola - l’omaggio al Santo Patrono ai tempi del Coronavirus a Bari - sarà una festa di San Nicola che difficilmente dimenticheremo

Coronavirus Bari - uno attaccato all’altro all’Asl di via Fani - un cittadino scrive a Decaro

