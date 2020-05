Chirurgo ritenuto contiguo alla `ndrangheta | confisca da 25 milioni

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 8 maggio 2020) La Guardia di Finanza di Reggio Calabria hato il patrimonio riconducibile al medicoFrancesco Cellini, stimato in circa 25di euro: l'uomo,colluso con lae dedito ad illecite attività in materia fiscale e tributaria, è stato anche sottopostosorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno per 4 anni.Cellini negli anni è rimasto coinvolto in varie operazioni contro i clan calabresi e in procedimenti penali fiscali/tributari: tra l'altro, da rappresentante di una cooperativa che gestiva una clinica a Villa San Giovanni avrebbe dato la propria disponibilità al ricovero nella struttura sanitaria di mafiosi vicinicosca didei Bertuca per consentire l`accesso a trattamenti penitenziari meno afflittivi della detenzione carceraria.Con il provvedimento - emesso dSezione Misure di ...