Basket, Petrucci: «Allo studio mascherine per poter giocare» (Di venerdì 8 maggio 2020) “Aspettiamo alcuni giorni di vedere attraverso le Leghe di A1 e A2 come decideranno di organizzarsi. Mi auguro che si possa giocare tranquillamente, tutti dicono a porte chiuse, ma io voglio giocare da subito. Abbiamo dato incarico al Politecnico di Torino per far studiare una mascherina per far giocare i ragazzi. Lo sport non può stare … L'articolo Basket, Petrucci: «Allo studio mascherine per poter giocare» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza Basket - Gianni Petrucci : “Vorrei ripartire a ottobre - non possiamo aspettare oltre”

Basket - Gianni Petrucci : “Vorrei ripartire ad Ottobre - non possiamo aspettare oltre”

Basket - Gianni Petrucci : “Zaytsev non ha capito bene lo studio dei rischi degli sport. Mi fido del Politecnico” (Di venerdì 8 maggio 2020) “Aspettiamo alcuni giorni di vedere attraverso le Leghe di A1 e A2 come decideranno di organizzarsi. Mi auguro che si possatranquillamente, tutti dicono a porte chiuse, ma io voglioda subito. Abbiamo dato incarico al Politecnico di Torino per far studiare una mascherina per fari ragazzi. Lo sport non può stare … L'articolo: «per» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

sportli26181512 : #AltriSport Basket, Petrucci: «Allo studio mascherine per poter giocare»: “Aspettiamo alcuni giorni di vedere attra… - sportface2016 : #Basket, Gianni #Petrucci: 'Noi abbiamo chiuso tutto, ma rispetto #Gravina, il calcio perderebbe di più. #Olimpiadi… - CalcioFinanza : RT @SP0RTNext: Basket, Petrucci: «Allo studio mascherine per poter giocare» - SP0RTNext : Basket, Petrucci: «Allo studio mascherine per poter giocare» - RobertaFazio7 : RT @tutticonvocati: Il Basket ha già da un po' deciso di fermarsi, ieri c'è stato un Consiglio federale e facciamo il punto col presidente… -