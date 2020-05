Aspettando la fase 3: cene guidate e reportage per gustare il mondo da casa (Di venerdì 8 maggio 2020) “Travelling without moving”, recitava il titolo di un album di Jamiroquai negli anni Novanta. Ed è quello che in fondo ci siamo abituati a fare in queste settimane di quarantena al ritmo di #iorestoacasa. E se anche siamo entrati nella fase 2 è consigliabile e spesso obbligatorio continuare a viaggiare, girare, cucinare da casa con una serie di iniziative molto invitanti e sicure per scoprire piatti, posti e destinazioni restando in poltrona. O al massimo davanti ai fornelli.Domenica prossima (il 10 maggio) parte infatti la prima cooking class experience dell’iniziativa A cena con gli chef, ideata da Pierpaolo Roselli, che ha l’obiettivo di portare nelle case una valida alternativa agli aperitivi su Houseparty o in balcone per divertirsi a cucinare (ad alti livelli) guidati in diretta streaming da tre chef italiani stellati, in una atmosfera ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 8 maggio 2020) “Travelling without moving”, recitava il titolo di un album di Jamiroquai negli anni Novanta. Ed è quello che in fondo ci siamo abituati a fare in queste settimane di quarantena al ritmo di #iorestoa. E se anche siamo entrati nella2 è consigliabile e spesso obbligatorio continuare a viaggiare, girare, cucinare dacon una serie di iniziative molto invitanti e sicure per scoprire piatti, posti e destinazioni restando in poltrona. O al massimo davanti ai fornelli.Domenica prossima (il 10 maggio) parte infatti la prima cooking class experience dell’iniziativa A cena con gli chef, ideata da Pierpaolo Roselli, che ha l’obiettivo di portare nelle case una valida alternativa agli aperitivi su Houseparty o in balcone per divertirsi a cucinare (ad alti livelli) guidati in diretta streaming da tre chef italiani stellati, in una atmosfera ...

