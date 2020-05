Apertura bar, ristoranti, parrucchieri e palestre: le date ufficiali, regione per regione (Di venerdì 8 maggio 2020) Apertura bar, ristoranti, parrucchieri: date regioni 18 maggio 1 giugno Tutta Italia attende l’ufficialità sulla data di Apertura di molte delle attività che, a causa dell’emergenza Coronavirus, sono rimaste chiuse nonostante l’ultimo Dpcm del 26 aprile: tra queste ci sono bar, ristoranti, parrucchieri, palestre e piscine. Inizialmente, la data di Apertura di questi settori era prevista per il 1 giugno 2020: il provvedimento del governo Conte, infatti, prevedeva che solo a partire da quel giorno – e rispettando una serie di accorgimenti per tutelare la salute delle persone – quelle attività potessero rialzare le saracinesche. Ma nelle ultime settimane l’esecutivo ha subito un forte pressing da parte dei governatori delle singole Regioni, che hanno chiesto una riApertura anticipata di bar, ... Leggi su tpi Coronavirus : Rizzoli (Lombardia) - ‘segnalati tanti attacchi di panico per la riapertura’

Bar - barbieri e parrucchieri : ipotesi riapertura 18 maggio

Riapertura anticipata di bar e ristoranti : 18 maggio o 1 giugno? Le indiscrezioni sulla data - regione per regione (Di venerdì 8 maggio 2020)bar,regioni 18 maggio 1 giugno Tutta Italia attende l’tà sulla data didi molte delle attività che, a causa dell’emergenza Coronavirus, sono rimaste chiuse nonostante l’ultimo Dpcm del 26 aprile: tra queste ci sono bar,e piscine. Inizialmente, la data didi questi settori era prevista per il 1 giugno 2020: il provvedimento del governo Conte, infatti, prevedeva che solo a partire da quel giorno – e rispettando una serie di accorgimenti per tutelare la salute delle persone – quelle attività potessero rialzare le saracinesche. Ma nelle ultime settimane l’esecutivo ha subito un forte pressing da parte dei governatori delle singole Regioni, che hanno chiesto una rianticipata di bar, ...

caltalive : Palermo, 08/05/2020: “Il bollettino epidemiologico in Sicilia registra numeri sempre più bassi del contagio da Covi… - Dansai75 : @rosario_deluca Istituzioni fra 'stakeholders' interagenti devono fare la loro parte, purché in modo lineare e armo… - GrossetoNotizie : Il Pd: “Il Comune conceda aree pubbliche a bar e ristoranti per la riapertura” - Salvato70765058 : @GiuseppeConteIT Ma con quale criterio avete dato l’ordine di apertura anche dei bar, quando se c’è necessità di us… - siracusa2000 : #Regione. #ForzaItalia pronta a chiedere l’apertura di bar, barbieri e centri estetici -

Ultime Notizie dalla rete : Apertura bar Sicilia. Apertura bar, ristoranti, negozi e parrucchieri: Musumeci accelera Sicilia Oggi Notizie Apertura bar, ristoranti, parrucchieri e palestre: le date ufficiali, regione per regione

Tutta Italia attende l’ufficialità sulla data di apertura di molte delle attività che, a causa dell’emergenza Coronavirus, sono rimaste chiuse nonostante l’ultimo Dpcm del 26 aprile: tra queste ci ...

Coronavirus: Calderone (Fi), riaprire in Sicilia bar e centri estetici

Palermo, 8 mag. - “Il bollettino epidemiologico in Sicilia registra numeri sempre più bassi del contagio da Covid-19. Fermo restando che dobbiamo restare vigili per evitare di ripiombare in ulteriori ...

Tutta Italia attende l’ufficialità sulla data di apertura di molte delle attività che, a causa dell’emergenza Coronavirus, sono rimaste chiuse nonostante l’ultimo Dpcm del 26 aprile: tra queste ci ...Palermo, 8 mag. - “Il bollettino epidemiologico in Sicilia registra numeri sempre più bassi del contagio da Covid-19. Fermo restando che dobbiamo restare vigili per evitare di ripiombare in ulteriori ...