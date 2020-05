Vulberabili | come la pandemia cambierà il mondo | di Vittorio Emanuele Parsi per la

(Di giovedì 7 maggio 2020)lacambierà il, diper la collana Molecole Con il Covid-19 l’umanità si è riscoperta vulnerabile. L’interdipendenza globale ci ha presentato il conto, ci ha mostrato il suo lato oscuro, davanti al quale ci siamo sentiti persi e impotenti. Il futuro però ci mette di fronte alla possibilità di lavorare affinché la consapevolezza della nostra vulnerabilità sia l’elemento intorno a cui ripensare e ricostruire una nuova interdipendenza, così da non farci cogliere impreparati non solo dalla prossima, ma anche da qualunque altro futuro shock esterno, evitando un ennesimo massacro di popolazioni, benessere economico, coesione sociale e diritti individuali. Occorre cominciare a concepircil’equipaggio di un solo e insostituibile vascello, che ...

L’attivista per il clima Greta Thunberg ha lanciato una campagna in favore dei diritti dei bambini con la ONG danese Human Act per sostenere gli sforzi dell’UNICEF in risposta alla pandemia di COVID-1 ...Appello delle principali città riunite nel network C40: presentata una dichiarazione contenente i principi per plasmare la ripresa dalla crisi causata dal virus MILANO. La ripresa dal Covid-19 «non do ...