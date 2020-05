Vuelta a España 2020: nuove date, programma, orari, tv, streaming (Di giovedì 7 maggio 2020) Anche la Vuelta a España ha trovato una nuova collocazione nel calendario UCI 2020 totalmente ridimensionato dalla pandemia da Covid-19, che ha messo in ginocchio l’intero pianeta. La grande corsa a tappe iberica andrà dunque in scena da martedì 20 ottobre a domenica 8 novembre, e chiuderà così l’annata World Tour in corso. Come si può ben notare, per la prima volta nella sua storia, saranno diciotto, non ventuno le tappe della Vuelta, che è stata costretta a rinunciare alla grande partenza dai Paesi Bassi, precisamente da Utrecht, cancellando di conseguenza tre frazioni. La Vuelta a España 2020 inizierà dunque il 20 ottobre da Irún, e terminerà l’8 novembre nel cuore della capitale spagnola, Madrid. Inoltre, in concomitanza, ci saranno anche gli ultimi due appuntamenti delle ... Leggi su oasport Vuelta a España 2020 : “Non abbiamo paura del maltempo anche a novembre. Verranno tanti campioni”

Vuelta a España 2020 : annullata la partenza dall’Olanda (Di giovedì 7 maggio 2020) Anche laa España ha trovato una nuova collocazione nel calendario UCItotalmente ridimensionato dalla pandemia da Covid-19, che ha messo in ginocchio l’intero pianeta. La grande corsa a tappe iberica andrà dunque in scena da martedì 20 ottobre a domenica 8 novembre, e chiuderà così l’annata World Tour in corso. Come si può ben notare, per la prima volta nella sua storia, saranno diciotto, non ventuno le tappe della, che è stata costretta a rinunciare alla grande partenza dai Paesi Bassi, precisamente da Utrecht, cancellando di conseguenza tre frazioni. Laa Españainizierà dunque il 20 ottobre da Irún, e terminerà l’8 novembre nel cuore della capitale spagnola, Madrid. Inoltre, in concomitanza, ci saranno anche gli ultimi due appuntamenti delle ...

readyplayer1__ : Bella merda 3 classiche monumento durante il giro d'italia. Sesta tappa della Vuelta Espana e Parigi Roubaix nell'u… - albyc88 : @UCI_cycling Vergognatevi! Fine Giro d'italia, inizio Vuelta Espana e Parigi Roubaix nello stesso weekend?? - PMcGSports : RT @qnewsdesk: Tour de France under consideration as Giro d'Italia and Vuelta a Espana overlap in new UCI calendar - qnewsdesk : Tour de France under consideration as Giro d'Italia and Vuelta a Espana overlap in new UCI calendar - TheTop10News2 : Giro d'Italia, Vuelta a Espana overlap in new schedule Source: NBC News -

Ultime Notizie dalla rete : Vuelta España