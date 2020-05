“Ti amo” Barbara D’Urso | fuori programma in diretta | arriva una telefonata | la dedica

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 7 maggio 2020)a Pomeriggio 5.D’Urso, per un momento, resta senza parole. È successo nella puntata di oggi, mentreD’Urso stava per presentare un servizio. Dalla regialo stop cheD’Urso non capisce, il motivo è unachein: gradita quanto inaspettata, nel giorno del suo compleanno. Mentre, la conduttrice presenta gli ospiti in collegamento, un voce inizia a cantarle buon compleanno. “Chi è?”, chiede. Poi riconosce la voce familiare. “Sono Cristiano Malgioglio. Lo so, abbiamo litigato. Ma oggi è il tuo compleanno e non potevo mancare. Tu mi rimproveri sempre perché dico tante bugie, ma so che lo fai per il mio bene. Ti amo”.D’Urso replica affettuosa: “Non ci parliamo da dieci giorni, non ti ho neanche risposto al telefono. Ma adesso ...