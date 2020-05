Second Extinction è il nuovo gioco con feroci dinosauri dei creatori di Just Cause in

(Di giovedì 7 maggio 2020) Durante l'Inside Xbox è stato presentato iltitoli di Avalanche Studios,di, questo il suo nome, ci trasporterà in una terra invasa dache noi dovremo uccidere assieme ad altri giocatori.Ecco come lo sviluppatore Avalanche descrive il: "è un intenso FPS cooperativo per 3 giocatori, in cui lavorerete come una squadra per abbattere grandi gruppi diselvaggi mutati. Combattete attraverso un vortice di proiettili, bombe, denti, artigli e sangue, tocca a voi recuperare la Terra!".Per l'occasione il team ha rilasciato il primo trailer di annuncio che mostra un gameplay sicuramente ricco di adrenalina. Senza ulteriori indugi vi lasciamo alla visione del filmato.Leggi altro...

MondoXbox : Microsoft annuncia lo sparatutto coop a tre giocatori Second Extinction - Eurogamer_it : Annunciato #SecondExtinction, un FPS con feroci dinosauri dei creatori di #JustCause. -

Ultime Notizie dalla rete : Second Extinction

Eurogamer.it

Durante l'Inside Xbox è stato presentato il nuovo titoli di Avalanche Studios, creatori di Just Cause. Second Extinction, questo il suo nome, ci trasporterà in una terra invasa da dinosauri che noi do ...Nel corso dell'Inside Xbox di questa sera, lo sparatutto cooperativo Second Extinction è stato annunciato per PC, Xbox Series X e Xbox One. Nel corso dell'Inside Xbox di questa sera è stato annunciato ...