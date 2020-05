Rudy Zerbi Instagram | annuncio ai follower | «La famiglia si allarga»

Leggi su urbanpost

(Di giovedì 7 maggio 2020), reduce dall’esperienza di ‘Amici’, si sta dedicando anima e corpo alla radio, ma è anche molto attivo sui social. Il conduttore di Lodi proprio suha annunciato qualche giorno fa di avere accolto un nuovo membro in. Una notizia che ha colpito molto i fan, che hanno definito il 51enne una persona davvero generosa e buona d’animo. «Lasi»,inaspettato suai«Lasi! È arrivato KitCat, un trovatello che abbiamo adottato e che ha fatto subito amicizia con Leo e Paco», ha scritto su, che ha postato un tenero selfie con il bel gattino, che per alcuni assomiglia molto al conduttore (un chiaro riferimento al manto arancione). «Che dolcezza la new entry!», ha scritto un utente; ...