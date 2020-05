Napoli, primi tamponi negativi: problemi tecnici per Karnezis (Di giovedì 7 maggio 2020) Il Napoli ha effettuato i primi test medici sui tesserati: manca solamente il tampone di Karnezis per problemi tecnici Il Napoli può tirare un sospiro di sollievo dopo i test clinici svolti sui propri tesserati. Ogni calciatore, infatti, è risultato negativo ai tamponi effettuati nella giornata di ieri. Scongiurata la preoccupazione di nuovi contagi da Coronavirus. Come rivelato dall’edizione odierna de Il Mattino, all’appello manca soltanto il referto medico di Orestis Karnezis a causa di problemi tecnici. I giocatori effettueranno oggi il secondo ciclo di tamponi. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Napoli - oggi via ai primi tamponi : il programma

Oggi primi tamponi e spunta la data del ritorno a Castel Volturno : tutto sulla fase 2 del Napoli

Fase 2 - c'è l'assalto in stazione : partono i primi treni Milano-Napoli (Di giovedì 7 maggio 2020) Ilha effettuato itest medici sui tesserati: manca solamente il tampone diperIlpuò tirare un sospiro di sollievo dopo i test clinici svolti sui propri tesserati. Ogni calciatore, infatti, è risultato negativo aieffettuati nella giornata di ieri. Scongiurata la preoccupazione di nuovi contagi da Coronavirus. Come rivelato dall’edizione odierna de Il Mattino, all’appello manca soltanto il referto medico di Orestisa causa di. I giocatori effettueranno oggi il secondo ciclo di. Leggi su Calcionews24.com

GA7_Official : Tutti negativi i primi tamponi del Napoli, anche quello di Karnezis, sul quale era sorto qualche dubbio. - ContropiedeA : Il Calcio Napoli obbedisce ad un protocollo da imitare, primi tamponi tutti negativi - - Giugia89 : RT @lucacerasuolo: I primi dati sulla positività al test rapido sui viaggiatori in arrivo alla stazione di Napoli sono da far tremare i pol… - CalcioNapoli24 : - La_Bianconera : @ItalianMagpies @juventusfc Che poi queste erano della sera stessa, ma quando ci fu la sfilata fu assurdo. Per i pr… -