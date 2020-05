Meteo TORINO | dal sole ad un graduale peggioramento nel weekend

Leggi su meteogiornale

(Di giovedì 7 maggio 2020) Ilsuvedrà bel tempo giovedì, mentre prime stratificazioni si affacceranno già venerdì. Nelle nubi saranno più presenti e più spesse, con piogge attese però solo nella seconda parte di domenica. Giovedì 7: poco nuvoloso. Temperatura da 14°C a 22°C. Pressione atmosferica media: 1021 hPa, in aumento. Vento: in media da Est 3 Km/h, raffiche 14 Km/h. Zero Termico: circa 3400 metri. Venerdì 8: nuvoloso. Temperatura da 14°C a 23°C. Pressione atmosferica media: 1020 hPa, stazionaria. Vento: in media da Est/Nord-Est 3 Km/h, raffiche 13 Km/h. Zero Termico: circa 3700 metri. Sabato 9: molto nuvoloso. Temperatura da 16°C a 22°C. Pressione atmosferica media: 1016 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Nord/Nord-Est 3 Km/h, raffiche 17 Km/h. Zero Termico: circa 3500 ...