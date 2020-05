Ma il plexiglass sa cos' è il turismo?

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 7 maggio 2020) L’epidemia ha colpito nel profondo la psiche collettiva. Abbiamo scoperto che, sotto certe condizioni, stare vicino a una persona può essere un pericolo; che più si; vicini e più; pericoloso; che il nemico; l’altro, l’altro di cui non sappiamo nulla, che diventa pericoloso proprio per la sua invisibilità. Non abbiamo modo di capirlo quando e quanto ci sia nemico. Ci appare nemico chiunque, perché non esiste nessuno che non sia un pericolo. Il concetto di asintomatico ha ferito la psiche più del virus.L’epidemia ha colpito perciò la psiche collettiva, non la cultura collettiva (oltre che il corpo delle singole persone contagiate). Questo; un punto fondamentale da capire, per chi vuole fare comunicazione nel(e in ogni settore) nell’era del post-virus.Sembra, invece, che ...