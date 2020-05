Liam Hemsworth protagonista di Hunger Games afferma “Le cose scritte su di me sono false!” (Di giovedì 7 maggio 2020) L’attore Liam Hemsworth dice che su di lui si dicono cose false, il protagonista maschile di Hunger Games ha avuto problemi legati alla di9eta vegana, scopriamo cosa è successo Il protagonista maschile di “Hunger Games“, Liam Hemsworth, in un’intervista a Men’s Health ha detto di aver avuto un piccolo problema di salute. Il disturbo è stato dovuto alla sua dieta vegana, e da febbraio scorso l’attore ha accusato un forte senso di stanchezza. In realtà il dolore era dovuto ad un calcolo renale e l’attore ha detto di aver passato una settimana bruttissima. Hemsworth è stato vegano per 4 anni e mentre stava facendo una promozione per Isn’t It Romantic è stato colto da improvvisi dolori. L’attore ha dovuto interrompere tutto e si è dovuto sottoporre ad un intervento. La star hollywoodiana è ... Leggi su kontrokultura Liam Hemsworth/ "Miley Cyrus? Le cose scritte su di me sono false!" (Hunger games)

Liam Hemsworth : "Io e mio fratello Chris gireremo insieme un film"

