Il medico che lanciò l’allarme sul Trivulzio ricoverato per una polmonite (Di giovedì 7 maggio 2020) Al Pio Albergo Trivulzio è andato tutto così bene che il dottor Bergamaschini si è ammalato. Luigi Bergamaschini è il medico che per primo denunciò l’assenza di protezioni per medici ed infermieri nella RSA milanese e che aveva autorizzato l’uso delle mascherine per il personale, è stato ricoverato per una polmonite e la diagnosi parla di sospetto Coronavirus. Spiega oggi il Corriere della Sera: Il professor Bergamaschini, dopo un violento scontro anche legale tra «Statale» e Trivulzio, è stato poi reintegrato e ha continuato a lavorare. Due sere fa era in attesa del risultato delle analisi per la positività al Covid, fatte su tutto il personale in base alle nuove direttive delle autorità sanitarie. Prima che arrivasse il risultato dell’esame ha avuto una crisi respiratoria ed è stato ... Leggi su nextquotidiano Cosenza.Bambini e Ragazzi Diversamente Abili al Tempo del COVID – 19. “Occorre fare di più e meglio” : parla un Medico impegnato - che non si limita a semplici raccomandazioni!

